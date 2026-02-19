Συναγερμός στα Χανιά για εξαφάνιση 52χρονου: Έφυγε από το σπίτι του χωρίς κινητό

Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές αρχές των Χανίων και σε ολόκληρη την Κρήτη για την εξαφάνιση 52χρονου άνδρα από την περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας Patris.gr, ο 52χρονος έφυγε το πρωί της Τετάρτης από το σπίτι του με το αυτοκίνητό του, χωρίς να πάρει μαζί του το κινητό του τηλέφωνο. Από εκείνη τη στιγμή δεν έχει δώσει κανένα σημείο ζωής.

Η σύζυγός του ενημέρωσε τις αστυνομικές αρχές το βράδυ της ίδιας ημέρας, καθώς δεν είχε καταφέρει να επικοινωνήσει μαζί του.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ο άνδρας αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.