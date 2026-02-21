MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Συναγερμός νότια των Καλών Λιμένων, επιχείρηση διάσωσης με τρεις νεκρούς

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, στη θαλάσσια περιοχή περίπου 15 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων, στην Κρήτη.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν τέσσερα παραπλέοντα πλοία που έσπευσαν να συνδράμουν, ενώ προς το σημείο κατευθύνεται και σκάφος της Frontex για την ενίσχυση των ερευνών.

Δεκατέσσερις διασωθέντες, αγωνία για τυχόν αγνοούμενους

Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 14 αλλοδαποί ενώ έχουν περισυλλεχθεί τρεις σοροί. Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων, ενώ οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή χαρακτηρίζονται από βόρειους ανέμους έντασης 5 μποφόρ, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο των σωστικών συνεργείων.

Οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, με την επιχείρηση να εξελίσσεται υπό δύσκολες συνθήκες και με κύριο στόχο τον εντοπισμό και τη διάσωση κάθε ανθρώπινης ζωής.

Λιμενικό

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Σοκαριστικός τραυματισμός για τον Φίνλεϊ Μέλβιλ Άιβς – Έχασε τις αισθήσεις του μετά την πτώση

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Προφυλακιστέοι ο δράστης και ο Αρχιφύλακας για το έγκλημα στις φυλακές Δομοκού

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Η Ουκρανία δεν χάνει τον πόλεμο με τη Ρωσία αλλά έχει υψηλό τίμημα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 24 ώρες πριν

Βιολάντα: Στο “μικροσκόπιο” και άλλα πρόσωπα για την έκρηξη – Ο ιδιοκτήτης λέει ότι ενημερώθηκε με καθυστέρηση για την οσμή

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 13 ώρες πριν

Με μανικετόκουμπα με το εθνόσημο των ΗΠΑ στο Κρατικό Νίκαιας ο Άδωνις Γεωργιάδης – Η ατάκα για τον… “Δράκουλα” – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Εκδικητικός και χυδαίος Αδ. Γεωργιάδης απειλεί γιατρούς