Συναγερμός νότια των Καλών Λιμένων, επιχείρηση διάσωσης με τρεις νεκρούς

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, στη θαλάσσια περιοχή περίπου 15 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων, στην Κρήτη.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν τέσσερα παραπλέοντα πλοία που έσπευσαν να συνδράμουν, ενώ προς το σημείο κατευθύνεται και σκάφος της Frontex για την ενίσχυση των ερευνών.

Δεκατέσσερις διασωθέντες, αγωνία για τυχόν αγνοούμενους

Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 14 αλλοδαποί ενώ έχουν περισυλλεχθεί τρεις σοροί. Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων, ενώ οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή χαρακτηρίζονται από βόρειους ανέμους έντασης 5 μποφόρ, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο των σωστικών συνεργείων.

Οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, με την επιχείρηση να εξελίσσεται υπό δύσκολες συνθήκες και με κύριο στόχο τον εντοπισμό και τη διάσωση κάθε ανθρώπινης ζωής.