Συναγερμός μετά από εκρήξεις και φωτιά σε πολυκατοικία στην πλατεία Αμερικής στην Αθήνα – Δύο άτομα με αναπνευστικά προβλήματα

Συναγερμός σήμανε αργά το βράδυ της Τετάρτης, 12 Νοεμβρίου, στην Πυροσβεστική όταν ειδοποιήθηκε για εκρήξεις και φωτιά σε πολυκατοικία κοντά στην πλατεία Αμερικής.

Οι αρχικές πληροφορίες, λίγο μετά τις έντεκα το βράδυ, ανέφεραν ότι υπήρχαν εγκλωβισμένα άτομα σε μπαλκόνια και την ταράτσα, μεταξύ αυτών και ηλικιωμένος με προβλήματα υγείας. Στο σημείο, μια μεγάλη πολυκατοικία πάνω από σούπερ μάρκετ, στη συμβολή των οδών Λευκωσίας και Κνωσσού, έσπευσαν 15 πυροσβέστες με έξι οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο.

Οι πυροσβέστες σύντομα διαπίστωσαν ότι η πολυκατοικία είχε «πνίγει» στους καπνούς και μπήκαν στον χώρο για να βρουν την εστία. Ένοικοι ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις και τότε οδηγήθηκαν σε δύο σημεία στο υπόγειο όπου βρίσκονταν ρολόγια της ΔΕΗ. Εκεί επιβεβαιώθηκε ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε όταν «έσκασαν» τα ρολόγια. Για περίπου δύο ώρες η οδός Λευκωσίας παρέμεινε κλειστή με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη μέσα στους πυκνούς καπνούς για την πλήρη κατάσβεση -με την Τροχαία να κλείνει ακόμα και την Ευπαλίνου, δηλαδή την κάθοδο από την Πατησίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε δύο άτομα παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες (οξυγόνο) από πλήρωμα του ΕΚΑΒ λόγω αναπνευστικών προβλημάτων.

Με την έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής, η φωτιά δεν επεκτάθηκε σε διαμερίσματα ή το σούπερ μάρκετ, ενώ όλοι οι ένοικοι απομακρύνθηκαν δίχως να κινδυνεύσουν. Οχήματα της Πυροσβεστικής παρέμεναν στο σημείο έως και μετά τη μια τα ξημερώματα.

