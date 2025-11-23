MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση τριών ανήλικων αγοριών από τη Θεσσαλονίκη

THESTIVAL TEAM

Συναγερμός σήμανε στις αρχές για την εξαφάνιση τριών ανηλίκων από την περιοχή του Ωραιόκαστρου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το Χαμόγελο του Παιδιού, στις 23/11/2025, μεσημεριανές ώρες, εξαφανίστηκαν από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, ο Χαφέζ (επ.) Μοχάμεντ (ον.), 14 ετών, ο Λασίν (επ.) Αλί (ον.), 14 ετών και ο Μουστάφα (επ.) Αχμέτ (ον.),13 ετών, αιγυπτιακής καταγωγής. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 24/11/2025 για την εξαφάνισή τους και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο.

Ο Χαφέζ (επ.) Μοχάμεντ (ον.), 14 ετών έχει ύψος 1,55 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα σγουρά μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι και μαύρο μπουφάν.

Ο Λασίν (επ.) Αλί (ον.), 14 ετών έχει ύψος 1,67 μ., κανονικό βάρος έχει μαύρα σγουρά μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι και μαύρο μπουφάν.

Ο Μουστάφα (επ.) Αχμέτ (ον.),13 ετών έχει ύψος 1,72, κανονικό βάρος έχει μαύρα σγουρά μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι και μπουφάν με κίτρινες ρίγες.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 40 λεπτά πριν

