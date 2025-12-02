Συναγερμός για την εξαφάνιση 52χρονου από τη Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης

Στις 27/11 απογευματινές ώρες, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Νεοχωρούδας Θεσσαλονίκης, ο Παπαδόπουλος Λεωνίδας, 52 ετών.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνισή του σήμερα 02/12/2025 και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικου, κατόπιν αιτήματος των οικείων του, καθώς ενδεχομένως συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Παπαδόπουλος Λεωνίδας έχει ύψος 1,70 μ., είναι πολύ αδύνατος, έχει καστανά μακριά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε ένα χακί μπουφάν.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple