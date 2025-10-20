Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονης από χώρο φιλοξενίας στην Αθήνα

Συναγερμός σήμανε στην ελληνική αστυνομία για την εξαφάνιση της Σαντιέ Κ., 16 ετών από την Αθήνα. Σχετική ανακοίνωση δόθηκε στη δημοσιότητα από το «Χαμόγελο του Παιδιού» το απόγευμα της Δευτέρας.

Όπως ανακοίνωσε το «Χαμόγελο του Παιδιού» για την εξαφάνιση της ανήλικης, τα ίχνη της 16χρονης Σαντιέ Κ. χάθηκαν βραδινές ώρες της 18ης Οκτωβρίου από χώρο φιλοξενίας στην Αθήνα.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της ανήλικης και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Σαντιέ Κ. έχει ύψος 1.64 μ., κανονικό βάρος, μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο μπουφάν, άσπρη μπλούζα, μαύρη φόρμα και γκρι παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.