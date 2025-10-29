MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονου από χώρο φιλοξενίας στην Αθήνα

THESTIVAL TEAM

Εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας στην περιοχή της Αθήνας 14χρονος, την 28η Οκτωβρίου.

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα, 29/10/2025 για την εξαφάνισή τους και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Κέϊγουαν (ον.) Ντελπάκ (επ.) έχει ύψος 1,65 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

Αθήνα Εξαφάνιση

