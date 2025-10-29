Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονου από χώρο φιλοξενίας στην Αθήνα

Εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας στην περιοχή της Αθήνας 14χρονος, την 28η Οκτωβρίου.

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα, 29/10/2025 για την εξαφάνισή τους και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Κέϊγουαν (ον.) Ντελπάκ (επ.) έχει ύψος 1,65 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.