ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Συναγερμός για φωτιά σε μονοκατοικία στην Ημαθία

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (7 Μαρτίου 2026) σε μονοκατοικία σε περιοχή του δήμου Αλεξάνδρειας, στην Π.Ε. Ημαθίας.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 10 πυροσβέστες με πέντε οχήματα.

Από τη φωτιά προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές στην κατοικία.

Για τα αίτια της πυρκαγιάς διενεργείται προανάκριση από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.

