Συμμορία παρίστανε τους πελάτες και λήστευε διανομείς με ιδιαίτερη σκληρότητα – Έξι συλλήψεις

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε ληστείες με ιδιαίτερη σκληρότητα σε βάρος διανομέων και στη σύλληψη έξι ατόμων προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ., ενώ από την έρευνα εξιχνιάστηκαν συνολικά 9 ληστείες, ενώ σε τέσσερις περιπτώσεις τα θύματα τραυματίστηκαν, ενώ αποδόθηκε στους δράστες και εμπρησμός οχήματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, τα μέλη της ομάδας τουλάχιστον από τον Νοέμβριο του 2025 πραγματοποιούσαν ληστείες σε βάρος διανομέων στις περιοχές Αγία Βαρβάρα, Κορυδαλλός και Κερατσίνι.

Οι δράστες προσποιούνταν τους πελάτες και πραγματοποιούσαν παραγγελίες φαγητού μέσω διαδικτυακών εφαρμογών παράδοσης. Για τον σκοπό αυτό δημιουργούσαν ψεύτικα προφίλ χρηστών με συχνά μεταβαλλόμενα στοιχεία, προκειμένου να δυσχεραίνουν την ταυτοποίησή τους. Ως σημεία παράδοσης επέλεγαν δρόμους με αραιή κυκλοφορία και ελλιπή φωτισμό, συνήθως κοντά στις κατοικίες τους. Όταν οι διανομείς έφταναν στο σημείο, οι δράστες εμφανίζονταν φορώντας κουκούλες full-face και τους απειλούσαν με μαχαίρια, πτυσσόμενες ράβδους και πιστόλι, αφαιρώντας χρήματα, κινητά τηλέφωνα και το κουτί της παραγγελίας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι επιτιθέμενοι τοποθετούσαν μαχαίρια στον λαιμό των θυμάτων, ενώ σε τέσσερις επιθέσεις τραυμάτισαν διανομείς με γκλοπ και μαχαίρι προκειμένου να κάμψουν την αντίστασή τους. Μετά από κάθε ληστεία αντικαθιστούσαν άμεσα τις τηλεφωνικές συνδέσεις που χρησιμοποιούσαν για τις παραγγελίες.

Η συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της 5ης Μαρτίου 2026, κατά την οποία συνελήφθησαν έξι άτομα ηλικίας 17, 21, 22, 26, 42 και 54 ετών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία –κατά περίπτωση– για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ληστείες κατά συρροή, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και εξαρτησιογόνων ουσιών, εμπρησμό κατά συναυτουργία, βία κατά υπαλλήλων και παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Κατά τη σύλληψή τους, οι κατηγορούμενοι προέβαλαν σθεναρή αντίσταση στους αστυνομικούς.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής και της Ο.Π.Κ.Ε.. Κατά τη σύλληψή τους οι κατηγορούμενοι προέβαλαν σθεναρή αντίσταση στους αστυνομικούς.



Τα ευρήματα των ερευνών

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των συλληφθέντων και στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

χειροβομβίδα

ξίφος

2 γκλοπ

23 κινητά τηλέφωνα

μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης και τρίφτης κάνναβης

4 μαχαίρια

2 μάσκες

520 ευρώ

ρουχισμός που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στις επιθέσεις.

Από την προανακριτική έρευνα εξιχνιάστηκαν συνολικά 9 ληστείες, ενώ αποδόθηκε στους 26χρονο και 21χρονο και εμπρησμός οχήματος.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.