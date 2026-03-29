Σύλληψη 40χρονου στον Βόλο για πώληση αλκοόλ σε ανηλίκους

Συνελήφθη σήμερα, 29 Μαρτίου 2026, τις μεταμεσονύκτιες ώρες στον Βόλο, 40χρονος αλλοδαπός από αστυνομικούς σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση των μέτρων προστασίας ανηλίκων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το βράδυ της 28ης Μαρτίου 2026 ο 40χρονος κατελήφθη να λειτουργεί ως προσωρινά υπεύθυνος κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στον Βόλο, με υγειονομικό υπεύθυνο ημεδαπό άνδρα που αναζητείται.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι επέτρεψε την είσοδο σε τρεις ανηλίκους και τους προσέφερε αλκοολούχα ποτά, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψή του και στη σχηματισμό δικογραφίας.