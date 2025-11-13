Σύλληψη 27χρονου αλλοδαπού στη Θεσσαλονίκη – Εκκρεμούσε ένταλμα για παράνομη βία και ναρκωτικά

Στη σύλληψη ενός 27χρονου αλλοδαπού προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε Ένταλμα Βίαιης Προσαγωγής του Ανακριτή Πλημμελειοδικών Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, με το ένταλμα διατάσσεται η σύλληψη και προσαγωγή του ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα, για τα αδικήματα της παράνομης βίας και της παράβασης του νόμου περί ναρκωτικών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.