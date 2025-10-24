Συλλήψεις για ναρκωτικά σε περιοχές της Θεσσαλονίκης – 5 άτομα στα χέρια της Αστυνομίας

Στην αυτόφωρη σύλληψη εννέα 5 ατόμων, σε διάφορες περιοχές του Νομού, προχώρησαν αστυνομικοί υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, κατά την υλοποίηση ειδικών δράσεων και στοχευμένων ελέγχων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας.

Αναλυτικότερα, αστυνομικοί των Διευθύνσεων Άμεσης Δράσης, Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης συνέλαβαν, κατά περίπτωση:

5 άτομα για παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Η πρώτη εξ’ αυτών αφορά 43χρονο ημεδαπό και τρείς αλλοδαπούς ηλικίας 30, 26 και 30 ετών σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε σχετική δικογραφία. Ειδικότερα, αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών με τη συνδρομή προσωπικού του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας και παρουσία εκπροσώπου δικαστικής Αρχής, πραγματοποίησαν έρευνα σε οικία διαμονής του ημεδαπού, στην περιοχή κέντρου πόλης, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητες ναρκωτικών ουσιών, το χρηματικό ποσό των 300 ευρώ και ηλεκτρικό πατίνι με εμφανή ίχνη διάρρηξης, την κατοχή του οποίου δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν.

Η δεύτερη περίπτωση αφορά 50χρονο αλλοδαπό, ο οποίος σε έλεγχο που του έγινε στον αερολιμένα, διαπιστώθηκε ότι κατείχε, χωρίς την απαιτούμενη ιατρική συνταγή, 7 δισκία που εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Οι συλληφθέντες με τις σχετικές δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.