ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Συλλήψεις για ναρκωτικά σε Φλώρινα, Πτολεμαΐδα και Κοζάνη

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Στο πλαίσιο στοχευμένων αστυνομικών ελέγχων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, που πραγματοποιήθηκαν το χρονικό διάστημα από 16 έως 18 Οκτωβρίου 2025 σε περιοχές της Φλώρινας, της Πτολεμαΐδας και της Κοζάνης, συνελήφθησαν συνολικά τρία άτομα για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Οι συλλήψεις έγιναν σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Φλώρινας και Κοζάνης.

Στην Φλώρινα κατά τις βραδινές ώρες της 16ης Οκτωβρίου, αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας συνέλαβαν 22χρονο ημεδαπό. Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, βρέθηκε στην κατοχή του μικροποσότητα κοκαΐνης, η οποία και κατασχέθηκε.

Στην Πτολεμαΐδα κατά τις μεσημβρινές ώρες της 17ης Οκτωβρίου, συνελήφθη 55χρονος ημεδαπός από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας. Κατά τη διάρκεια έρευνας στην οικία του, με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών «Ορφέα» της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καστοριάς, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μία σύριγγα που περιείχε 2,5 ml χασισέλαιου (κάνναβη σε υγρή μορφή).

Τέλος στην Κοζάνη τις πρώτες πρωινές ώρες της 18ης Οκτωβρίου, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης συνέλαβαν 22χρονο ημεδαπό, καθώς σε έλεγχο που του έγινε, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο κάνναβης, αναμεμειγμένο με καπνό.

Οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος των τριών συλληφθέντων υποβλήθηκαν στους κατά τόπους αρμόδιους Εισαγγελείς.

Κοζάνη Ναρκωτικά

