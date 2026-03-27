Συγκλονίζει η υπόθεση κακοποίησης του μωρού 10 μηνών στην Πάτρα – Η ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού

Σοκ προκαλεί η είδηση για την κακοποίηση ενός μωρού μόλις 10 μηνών, το οποίο νοσηλεύεται με κατάγματα και εγκαύματα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα.

Με αφορμή δημοσιεύματα, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώνει ότι είχε ενεργοποιήσει τον μηχανισμό Missing Kid Alert στις 28 Μαΐου 2024, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, για την αναζήτηση της 16χρονης τότε μητέρας, η οποία είχε φύγει από το σπίτι της. Ο μηχανισμός έληξε στις 11 Ιουλίου 2024, καθώς η νεαρή επέστρεψε.

Παράλληλα, από τις 20 Μαΐου 2024, ο Οργανισμός παρείχε φροντίδα στον 13χρονο αδερφό της αγνοούμενης, που είχε βρεθεί μόνος στην Πάτρα και, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, νοσηλευόταν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών. Στις 4 Ιουνίου 2024 είχε υποβληθεί αίτημα για τη φιλοξενία του 13χρονου, το οποίο όμως δεν υλοποιήθηκε.

Σήμερα, δύο χρόνια μετά, η ελληνική κοινωνία συγκλονίζεται εκ νέου από την υπόθεση. Κλιμάκιο του «Χαμόγελου του Παιδιού» βρίσκεται στην Πάτρα για την πρώτη συνάντηση του Περιφερειακού Δικτύου Δυτικής Ελλάδας, με τη συμμετοχή θεσμικών και εθελοντικών φορέων, με στόχο τη δημιουργία πλαισίου για την αποτελεσματικότερη διαχείριση φαινομένων που απειλούν τα παιδιά.

Ο Οργανισμός παραμένει σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες Αρχές, οι οποίες έχουν αναλάβει την υπόθεση του 10μηνου μωρού, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία και η φροντίδα του.