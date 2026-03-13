MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Super League: “Φρένο” στην οργανωμένη μετακίνηση φιλάθλων του Άρη στις Σέρρες για τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στην απαγόρευση της οργανωμένης μετακίνησης φιλάθλων του Άρη για τον αγώνα της 25ης αγωνιστικής της Super League με τον Πανσερραϊκό που θα διεξαχθεί το Σάββατο 14 Μαρτίου, προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απαγόρευση πραγματοποιείται έπειτα από απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και γίνεται για λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση που εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση φιλάθλων της Π.Α.Ε. ΑΡΗΣ, για τον ποδοσφαιρικό αγώνα της 25ης αγωνιστικής, για το πρωτάθλημα της SUPER LEAGUE 1, περιόδου 2025 – 2026, μεταξύ των ομάδων Π.Α.Ε. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1964 – Π.Α.Ε. ΑΡΗΣ, που θα διεξαχθεί το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026 και ώρα 19:30 στο Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, για σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

