Super League: “Φρένο” στην οργανωμένη μετακίνηση φιλάθλων του Άρη στις Σέρρες για τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό

Στην απαγόρευση της οργανωμένης μετακίνησης φιλάθλων του Άρη για τον αγώνα της 25ης αγωνιστικής της Super League με τον Πανσερραϊκό που θα διεξαχθεί το Σάββατο 14 Μαρτίου, προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απαγόρευση πραγματοποιείται έπειτα από απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και γίνεται για λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση που εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση φιλάθλων της Π.Α.Ε. ΑΡΗΣ, για τον ποδοσφαιρικό αγώνα της 25ης αγωνιστικής, για το πρωτάθλημα της SUPER LEAGUE 1, περιόδου 2025 – 2026, μεταξύ των ομάδων Π.Α.Ε. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1964 – Π.Α.Ε. ΑΡΗΣ, που θα διεξαχθεί το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026 και ώρα 19:30 στο Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, για σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.