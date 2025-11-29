Στοχευμένη αστυνομική δράση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης – Έλεγχοι, προσαγωγές και συλλήψεις

Στο πλαίσιο εντατικοποίησης των επιχειρησιακών της ενεργειών για την πρόληψη και καταστολή της παραβατικότητας, η Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε εκτεταμένη δράση από τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής έως και τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου.

Οι έλεγχοι οργανώθηκαν σε κομβικά σημεία του κέντρου και της δυτικής πλευράς της πόλης, περιλαμβάνοντας την ευρύτερη περιοχή της Πλατεία Αριστοτέλους, την αγορά Βλάλη, την περιοχή Χαλκέων, την οδό Εγνατία, καθώς και γειτονιές του Δήμου Αμπελοκήπων–Μενεμένης.

Τα αποτελέσματα της επιχείρησης

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση:

Ελέγχθηκαν 115 άτομα και 8 οχήματα ,

και , 9 άτομα προσήχθησαν,

προσήχθησαν, 2 εξ αυτών συνελήφθησαν για παράνομη παραμονή στη χώρα.

Η επιχείρηση αποτελεί μέρος του σταθερού σχεδιασμού της υπηρεσίας για την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών και την αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών σε περιοχές με αυξημένη κινητικότητα.

Συνεχείς δράσεις και το επόμενο διάστημα

Όπως αναφέρουν οι αστυνομικές αρχές, ανάλογες επιχειρήσεις θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές της Θεσσαλονίκης το προσεχές διάστημα, με στόχο τη διαρκή επιτήρηση σημείων υψηλού ενδιαφέροντος και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της πόλης.