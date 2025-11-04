MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Στο νοσοκομείο εκτάκτως η Ρούλα Πισπιρίγκου – Επιδείνωση της υγείας της

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε εκτάκτως σήμερα τα ξημερώματα η καταδικασμένη μητέρα από την Πάτρα, Ρούλα Πισπιρίγκου, έπειτα από επιδείνωση της υγείας της.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που αναφέρει η τοπική ιστοσελίδα Pelop.gr, η υγείας της Ρούλας Πισπιρίγκου παρουσιάζει δραματική επιδείνωση. Προ ημερών είχε γίνει γνωστό ότι πάσχει από ερυθηματώδη λύκο, μια ασθένεια που προκαλεί έντονους πόνους στις αρθρώσεις και τα οστά.

Η εκφυλιστική αυτοάνοση νόσος από την οποία πάσχει, έχει επηρεάσει ζωτικά όργανα και της προκαλεί αφόρητους πόνους, όπως είπε η δικηγόρος της Βάσω Πανταζή σε τηλεοπτική εκπομπή.

Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασής της, η υπεράσπιση ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να κατατεθεί αίτημα αποφυλάκισης για λόγους υγείας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

