Στο νοσοκομείο 17χρονος μετά από ξυλοδαρμό στο Αίγιο – Η καταγγελία της μητέρας του στην ΕΛ.ΑΣ.

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Ακόμα ένα περιστατικό ανήλικης παραβατικότητας καταγγέλθηκε στην αστυνομία της Αχαΐας.

Σύμφωνα με την καταγγελία μητέρας στις αστυνομικές αρχές του Αιγίου, ο 17χρονος γιος της, μαθητής Λυκείου, δέχτηκε επίθεση από έναν 15χρονο και έναν 18χρονο σε κεντρικό σημείο της πόλης.

Όπως ανέφερε, η μητέρα στην ΕΛ.ΑΣ., ο γιος της δέχτηκε κλωτσιές και γροθιές. Ο 17χρονος σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από τη μητέρα του, ενώ από την αστυνομία σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των δύο νεαρών δραστών οι οποίοι αναζητούνται.

