Στο νοσοκομείο 16χρονος μετά από άγριο καβγά με συμμαθητή του σε Λύκειο των Χανίων

Στο νοσοκομείο Χανίων μεταφέρθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης ένας 16χρονος μαθητής, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού με συμμαθητή του σε Λύκειο της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, τα δύο αγόρια μάλωσαν έντονα, με αποτέλεσμα το ένα παιδί να τραυματιστεί από γροθιές και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Χανίων, όπου υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις.

Ο τραυματισμός του δεν φαίνεται να είναι σοβαρός και δεν θεωρείται επικίνδυνος για την υγεία του.

Για το συμβάν έχει ενημερωθεί και η διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Χανίων.