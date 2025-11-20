Στο νοσοκομείο 16χρονος μετά από άγριο καβγά με συμμαθητή του σε Λύκειο των Χανίων
THESTIVAL TEAM
Στο νοσοκομείο Χανίων μεταφέρθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης ένας 16χρονος μαθητής, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού με συμμαθητή του σε Λύκειο της πόλης.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, τα δύο αγόρια μάλωσαν έντονα, με αποτέλεσμα το ένα παιδί να τραυματιστεί από γροθιές και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Χανίων, όπου υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις.
Ο τραυματισμός του δεν φαίνεται να είναι σοβαρός και δεν θεωρείται επικίνδυνος για την υγεία του.
Για το συμβάν έχει ενημερωθεί και η διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Χανίων.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Γιάννης Τσιμιτσέλης: Ζητώ συγγνώμη γι’ αυτά που ακούστηκαν, ήταν ένα δικό μου τραγικό λάθος
- Νέες αποκαλύψεις για το φονικό στον Νέο Κόσμο – Ίχνη στραγγαλισμού στη σορό του 58χρονου οδηγού
- Μέγκαν Μαρκλ για πρίγκιπα Χάρι: Κανείς στον κόσμο δεν με αγαπάει περισσότερο από εκείνον – Τόσο ολοκληρωτικά και έντονα