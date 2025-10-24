Στο αστυνομικό τμήμα διευθύντρια Λυκείου του Αλμυρού για σχολικό εκφοβισμό και παράβαση καθήκοντος

Σοβαρό επεισόδιο έλαβε χώρα σήμερα σε Λύκειο του Αλμυρού, όπου διευθύντρια σχολείου καταγγέλθηκε με κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς από γονείς μαθήτριας για σχολικό εκφοβισμό και παράβαση καθήκοντος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gegonota.news, όλα ξεκίνησαν χθες, όταν διευθύντρια σχολείου φέρεται να παρακίνησε μαθητές προκειμένου να συγκαλέσουν έκτακτη γενική συνέλευση, με σκοπό να αποκλείσουν μαθήτρια από την πενθήμερη σχολική εκδρομή που προγραμματίζει το σχολείο. Συγκεκριμένα, κάλεσε την πρόεδρο του 15μελους και ακόμη ένα μέλους του συμβουλίου των μαθητών.

Σήμερα συγκλήθηκε η γενική συνέλευση των μαθητών και η πρόεδρος του 15μελούς ενώπιον των μαθητών όλου του σχολείου, φέρεται να ανακοίνωσε ότι δυστυχώς όποιος έχει «πρόβλημα» με την διευθύντρια δεν θα έρθει στην εκδρομή, κατόπιν δικής της παρότρυνσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gegonota.news, η διευθύντρια φέρεται να είναι γειτόνισσα στον Αλμυρό με τους γονείς της μαθήτριας, με τους οποίους βρίσκεται σε αντιδικία. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως οι γονείς της μαθήτριας της έχουν υποβάλλει έγκλιση για εξύβριση σε βάρος της, και εκείνη με την σειρά της μήνυση, με αφορμή έναν σκύλο που κατέχει η οικογένεια και ισχυρίζεται πως την ενοχλεί.

Οι γονείς της μαθήτριας που κατέθεσαν την μήνυση για αποκλεισμό του παιδιού τους από την σχολική εκδρομή, κρίνουν την ενέργεια της διευθύντριας αντιπαιδαγωγική, χωρίς καμία νομιμότητα και τονίζουν ότι οι πράξεις της συνιστούν κατάφορη παραβίαση της ψυχολογικής ακεραιότητας ενός παιδιού το οποίο εκτέθηκε δημόσια σε απόρριψη και διασυρμό, ενώπιον των συμμαθητών του.

Η διευθύντρια κατηγορείται από τους γονείς ότι καταχράστηκε την υπηρεσιακή της θέση και προσέβαλλε την προσωπικότητα του παιδιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον της οικογένειας, η διευθύντρια οδηγήθκε στο Αστυνομικό Τμήμα για ενδοσχολικό εκφοβισμό αλλά και παραβάση καθήκοντος.