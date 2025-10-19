Στις φλόγες αυτοκίνητο εν κινήσει στην ανατολική Θεσσαλονίκη – Επί τόπου η Πυροσβεστική

Στις φλόγες τυλίχθηκε σήμερα το μεσημέρι ένα εν κινήσει αυτοκίνητο, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το συμβάν έγινε γύρω στις 14:50. Για άγνωστη αιτία, ξέσπασε φωτιά σε αυτοκίνητο που κινείτο στη συμβολή των οδών Σοφούλη και Παπανδρέου.

Στο σημείο έσπευσαν 7 πυροσβέστες με 2 υδροφόρα οχήματα και έσβησαν τις φλόγες.

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, παρά μόνον υλικές ζημιές στο όχημα.