MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Στη ΓΑΔΑ οι συλληφθέντες για τη μαφία του ΟΠΕΚΕΠΕ – Κονβόι πάνοπλων αστυνομικών μετέφερε τον “εγκέφαλο” από τα Γιαννιτσά, δείτε βίντεο

LIVE C
|
THESTIVAL TEAM

Λίγο πριν τις 10 το πρωί, έφτασαν στο κτήριο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (ΓΑΔΑ) οι συλληφθέντες για την υπόθεση της λεγόμενης «μαφίας του ΟΠΕΚΕΠΕ», μετά τη μεγάλη επιχείρηση του λεγόμενου «ελληνικού FBI» που πραγματοποιήθηκε σε διάφορες πόλεις της χώρας.

Οι συλληφθέντες –ανάμεσά τους και ο 38χρονος από τα Γιαννιτσά που φέρεται να είναι ο «εγκέφαλος» της εγκληματικής οργάνωσης– έφτασαν στη λεωφόρο Αλεξάνδρας σε κονβόι δεκάδων οχημάτων και υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, συνοδεία πάνοπλων αστυνομικών.

Η επιχείρηση μεταγωγής ξεκίνησε τα ξημερώματα της Πέμπτης, λίγο πριν τις 4, από τη Θεσσαλονίκη, με προορισμό την Αθήνα.

Συνολικά, πρόκειται για 34 συλληφθέντες21 από τη Θεσσαλονίκη, 11 από την Πέλλα και 2 από τα Ιωάννινα.

Οι αστυνομικές δυνάμεις χρειάστηκε να επιστρατεύσουν ακόμη και βαν για τη μεταφορά των διαβιβαστικών και των αποδεικτικών στοιχείων, λόγω του όγκου του υλικού που έχει συγκεντρωθεί στο πλαίσιο της έρευνας.

LIVE C

Στη συνέχεια, οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του ευρωπαίου ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν.

ΓΑΔΑ ΟΠΕΚΕΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Άρης: Προπονήθηκε ο Ράτσιτς, μέρος της προπόνησης και ο Πέρεθ

ΥΓΕΙΑ 4 ώρες πριν

Κρούσματα ψώρας σε σχολείο στη Θεσσαλονίκη: Έγινε απολύμανση, κανονικά τα μαθήματα – “Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας”

ΥΓΕΙΑ 23 ώρες πριν

Το “κρυφό” σωματικό λίπος αυξάνει τον κίνδυνο για έμφραγμα, εγκεφαλικό στους αδύνατους

LIFESTYLE 33 λεπτά πριν

Στάθης Σχίζας: Άκουσα δημόσια ένα σκληρό σχόλιο για την κόρη μου και τσακώθηκα με αυτόν που το είπε

ΔΙΕΘΝΗ 48 λεπτά πριν

Τραγωδία στην Καλιφόρνια: Νεκρή 25χρονη αστυνομικός που σταμάτησε να βοηθήσει σε τροχαίο και παρασύρθηκε από ΙΧ

ΕΘΝΙΚΑ 23 λεπτά πριν

Λαμπρός εορτασμός για τον Άγιο Δημήτριο και την Επέτειο του “ΟΧΙ” στον δήμο Νεάπολης-Συκεών