Στη ΓΑΔΑ οι συλληφθέντες για τη μαφία του ΟΠΕΚΕΠΕ – Κονβόι πάνοπλων αστυνομικών μετέφερε τον “εγκέφαλο” από τα Γιαννιτσά, δείτε βίντεο

Λίγο πριν τις 10 το πρωί, έφτασαν στο κτήριο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (ΓΑΔΑ) οι συλληφθέντες για την υπόθεση της λεγόμενης «μαφίας του ΟΠΕΚΕΠΕ», μετά τη μεγάλη επιχείρηση του λεγόμενου «ελληνικού FBI» που πραγματοποιήθηκε σε διάφορες πόλεις της χώρας.

Οι συλληφθέντες –ανάμεσά τους και ο 38χρονος από τα Γιαννιτσά που φέρεται να είναι ο «εγκέφαλος» της εγκληματικής οργάνωσης– έφτασαν στη λεωφόρο Αλεξάνδρας σε κονβόι δεκάδων οχημάτων και υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, συνοδεία πάνοπλων αστυνομικών.

Η επιχείρηση μεταγωγής ξεκίνησε τα ξημερώματα της Πέμπτης, λίγο πριν τις 4, από τη Θεσσαλονίκη, με προορισμό την Αθήνα.

Συνολικά, πρόκειται για 34 συλληφθέντες — 21 από τη Θεσσαλονίκη, 11 από την Πέλλα και 2 από τα Ιωάννινα.

Οι αστυνομικές δυνάμεις χρειάστηκε να επιστρατεύσουν ακόμη και βαν για τη μεταφορά των διαβιβαστικών και των αποδεικτικών στοιχείων, λόγω του όγκου του υλικού που έχει συγκεντρωθεί στο πλαίσιο της έρευνας.

Στη συνέχεια, οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του ευρωπαίου ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν.