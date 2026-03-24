ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 36χρονου Αιγύπτιου που επιτέθηκε σεξουαλικά σε γυναίκες στον Πειραιά

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στη δημοσιότητα έδωσε η ΕΛΑΣ, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά, τα στοιχεία του 36χρονου Αιγύπτιου ο οποίος συνελήφθη για απόπειρα βιασμού και περιπτώσεις προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος γυναικών στον Πειραιά.

Δείτε ΕΔΩ τις φωτογραφίες του και στα στοιχεία του

Όπως σημειώνει η ΕΛ.ΑΣ., ο 36χρονος τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2025, αρχικά εντόπιζε, νεαρές κυρίως γυναίκες, ακόμα και ανήλικες, που κινούνταν πεζή πλησίον σταθμών «ΜΕΤΡΟ» στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά και στη συνέχεια τις θώπευε σε διάφορα σημεία του σώματός τους, προσβάλλοντας με αυτό τον τρόπο βάναυσα την γενετήσια αξιοπρέπειά τους, ενώ σε μία περίπτωση, αποπειράθηκε να βιάσει νεαρή κοπέλα, με τον αριθμό των θυμάτων να ανέρχεται σε -7-.

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην διερεύνηση, ανίχνευση ή δίωξη όμοιας φύσης εγκλημάτων που έχουν τελεστεί από τον κατηγορούμενο σε βάρος και άλλων θυμάτων και την αποτροπή απειλής της δημόσιας ασφάλειας σε σχέση με τα παραπάνω εγκλήματα.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-4178715 της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά και 210-6411111 της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

