Στέφανος Τσιτσιπάς: “Μάλλον οδηγούσε άλλος, τώρα είναι στην Αφρική για διακοπές” λέει η μητέρα του

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται στο επίκεντρο συζητήσεων μετά την αποκάλυψη για την κλήση που έλαβε λόγω υπερβολικής ταχύτητας. Τόσο ο δικηγόρος που τον εκπροσωπεί όμως όσο και η μητέρα του, υποστηρίζουν πως στη θέση του οδηγού δεν καθόταν ο ίδιος, όταν σημειώθηκε η παράβαση.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν έχει τοποθετηθεί. Η μητέρα του, Τζούλια Σάλνικοβα, μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» του Alpha για το πάθος του γιου της για τα πολυτελή και σπορ αυτοκίνητα αλλά και για το πρόστιμο που του βεβαιώθηκε.

Σύμφωνα με την ίδια, είναι αμφίβολο αν ο Στέφανος βρισκόταν στη θέση του οδηγού τη στιγμή του συμβάντος: «Ο Στέφανος είναι στην Αφρική, κάνει διακοπές. Πριν δύο μήνες που έγινε αυτό ήταν στην Ελλάδα ο Στέφανος; Είναι μακριά. Μάλλον οδηγούσε άλλος».

Η Τζούλια Σαλνίκοβα αναφέρθηκε επίσης στις προετοιμασίες του γιου της, που θα τον οδηγήσουν σύντομα στην Αυστραλία για αγώνες: «Προετοιμασίες θα κάνει σε λίγο, τον Δεκέμβριο, και μετά θα πάει στην Αυστραλία».

Τέλος, αποκάλυψε σχετικά με το πάθος του Τσιτσιπά με τα αυτοκίνητα: «Ο Στέφανος είχε κάνει δώρο ένα αυτοκίνητο σε εμένα και τον πατέρα του».

Σύμφωνα με πληροφορίες, το συμβάν έγινε τον περασμένο Σεπτέμβριο και για τη συγκεκριμένη περίπτωση προβλέπεται πρόστιμο 2.000 ευρώ και στέρηση διπλώματος για έναν χρόνο.

Ο δικηγόρος του Στέφανου Τσιτσιπά, Θανάσης Παπαθανασίου, επιβεβαίωσε το συμβάν με την κλήση για υπερβολική ταχύτητα, ωστόσο τόνισε ότι τη στιγμή που «καταγράφηκε» το αυτοκίνητο από τις κάμερες, στο τιμόνι δεν ήταν ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας.