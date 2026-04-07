Σπείρα με έδρα τη Βουλγαρία εξαπατούσε ηλικιωμένους σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική – Πώς δρούσε, πάνω από 600.000 ευρώ η λεία

Σπείρα με έδρα τη Βουλγαρία εξαπατούσε τηλεφωνικά ηλικιωμένους σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική με πρόσχημα δήθεν τροχαίο συγγενικού τους προσώπου. Αφού τους έπειθαν με ύπουλα μέσα να δώσουν χρήματα και τιμαλφή, μέλος της συμμορίας πήγαινε να τα παραλάβει. Οι Αρχές εκτιμούν ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης εμπλέκονται σε 41 περιπτώσεις απατών σε διάστημα δύο ετών, με τη λεία τους να εκτιμάται σε πάνω από 600.000 ευρώ.

Η δράση της εγκληματικής ομάδας διακριβώθηκε μετά από έρευνες στελεχών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε 48χρονη αλλοδαπή, η οποία, όπως προέκυψε συμμετείχε μαζί με άγνωστους συνεργούς της, σε απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, κατοίκων Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, με το πρόσχημα τροχαίου ατυχήματος στενού συγγενικού τους προσώπου και την απαίτηση καταβολής χρηματικών ποσών, είτε λόγω άμεσης ανάγκης νοσηλείας του, είτε προς αποφυγή της ποινικής διαδικασίας.

Όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ, προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων από το Τμήμα Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, ενώ από την επακόλουθη εντατική έρευνα και τη συνδυαστική ανάλυση προανακριτικών δεδομένων, καθώς και ειδικών ανακριτικών πράξεων που πραγματοποιήθηκαν, με τη συνδρομή λοιπών Υπηρεσιών της Δ.Α.Ο.Ε., καθώς και λοιπών αστυνομικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, διακριβώθηκε η εγκληματική τους δραστηριότητα.

Ειδικότερα, προέκυψε ότι η κατηγορούμενη, μαζί με τους συνεργούς της είχαν ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση με έδρα τη Βουλγαρία, ενώ η δράση τους τοποθετείται χρονικά τουλάχιστον από το Σεπτέμβριο του 2021 έως τον Αύγουστο του 2023, με σκοπό την διάπραξη απατών σε βάρος ηλικιωμένων.

Πως δρούσε η σπείρα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, ως προς τον τρόπο δράσης τους (modus operandi), διακριβώθηκε ότι προσποιούμενοι ιδιότητες δημόσιων λειτουργών(αστυνομικών, ιατρών κ.ά.) προέβαιναν σε τηλεφωνικές κλήσεις σε οικίες, επιλέγοντας ως θύματα ηλικιωμένα άτομα και επεδίωκαν τον αιφνιδιασμό και την πρόκληση ταραχής, με σκοπό την κάμψη των αντιστάσεων τους και την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Πιο αναλυτικά, ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης τηλεφωνούσε στο υποψήφιο θύμα και χρησιμοποιώντας δραματικούς τόνους, προσποιούταν τον ιατρό ή τον αστυνομικό. Στη συνέχεια ενημέρωνε ότι συγγενικό πρόσωπο του θύματος είχε μεταφερθεί εσπευσμένα σε νοσηλευτικό ίδρυμα σε σοβαρή κατάσταση ή ότι ήταν υπαίτιο θανατηφόρου τροχαίου, απαιτώντας την καταβολή χρηματικού ποσού για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ή την αποφυγή ποινικής διαδικασίας ή εγκλεισμού στη φυλακή.

Με αυτόν τον τρόπο, κατάφερναν να κάμψουν τις αντιστάσεις και να εκμαιεύσουν στοιχεία από το θύμα, όπως το όνομα και το φύλο του συγγενικού προσώπου.

Για να προσθέσουν αληθοφάνεια στις πράξεις τους, έτερα μέλη της εγκληματικής ομάδας, άνδρας ή γυναίκα, ανάλογα με το φύλο του συγγενικού προσώπου του θύματος, παρενέβαιναν στη συνομιλία, προσποιούμενα το συγγενικό πρόσωπο και εκλιπαρούσαν για βοήθεια, δίνοντας την εντύπωση της άμεσης εξέλιξης του περιστατικού.

Όταν τα θύματα πείθονταν, έτερο μέλος που βρισκόταν στο σημείο από όπου πραγματοποιούνταν η κλήση, ενεργοποιούσε συνεργούς, οι οποίοι αναλάμβαναν την παραλαβή χρηματικών ποσών ή και τιμαλφών, είτε από την είσοδο της οικίας είτε από άλλο προκαθορισμένο σημείο.

41 περιπτώσεις απατών – Πάνω από 600.000 ευρώ η λεία των απατεώνων

Μέχρι στιγμής, έχει διακριβωθεί η εμπλοκή της ανωτέρω εγκληματικής ομάδας σε συνολικά -41- περιπτώσεις απατών, εκ των οποίων η μία σε απόπειρα, σε βάρος ηλικιωμένων σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής.

Επισημαίνεται ότι, το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της οργάνωσης εκτιμάται ότι ανέρχεται σε -611.345- ευρώ, ενώ αποπειράθηκαν να αφαιρέσουν επιπλέον -883.100- ευρώ.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε για εγκληματική οργάνωση και απάτες κακουργηματικής μορφής, τετελεσμένες και σε απόπειρα, θα υποβληθεί αρμοδίως.

Οι συμβουλές της Ελληνικής Αστυνομίας

Με αφορμή τη συγκεκριμένη υπόθεση, η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει στους πολίτες:

Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε άγνωστα άτομα που επιχειρούν, με διάφορα προσχήματα, να εισέλθουν στην οικία σας.

Να μην πείθεστε εύκολα από άγνωστους που σας προσεγγίζουν ως γνωστοί συγγενικών ή φιλικών προσώπων.

Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε τηλεφωνικές κλήσεις που ζητούν την άμεση καταβολή χρηματικού ποσού, επικαλούμενοι επείγουσα ανάγκη συγγενικού προσώπου (π.χ. νοσηλεία ή τροχαίο ατύχημα).

Σε περιπτώσεις τέτοιων κλήσεων, να επικοινωνείτε οι ίδιοι άμεσα με το συγγενικό σας πρόσωπο, εφόσον είναι δυνατόν από διαφορετική τηλεφωνική συσκευή, για επιβεβαίωση των όσων σας αναφέρονται.

Να μην δέχεστε να μιλάτε με άτομο που σας υποδεικνύουν οι άγνωστοι κατά την τηλεφωνική επικοινωνία.

Να μην ενδίδετε σε προτροπές για συνάντηση ή παράδοση χρημάτων σε τρίτα πρόσωπα.

Να μην πείθεστε από άτομα που εμφανίζονται ως υπάλληλοι δημόσιων υπηρεσιών ή τεχνικοί, εάν δεν τους έχετε καλέσει εσείς.

Να ενημερώνετε άμεσα τις αστυνομικές Αρχές, ακόμη και σε περίπτωση απόπειρας απάτης.

Περισσότερες συμβουλές για προφύλαξη από περιστατικά εξαπάτησης υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.astynomia.gr) στον υπερσύνδεσμο: https://www.astynomia.gr/odigos-tou-politi/chrisimes-symvoules/symvoules-asfaleias-gia-yperilikes/.