Σπείρα εξαπατούσε πολίτες σε Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή και Σέρρες – Πάνω από 69.000 ευρώ η λεία

Από αστυνομικούς της Ομάδας Δημόσιας Ασφάλειας του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής εξιχνιάστηκαν επτά 7 υποθέσεις απατών σε βάρος πολιτών, που διαπράχθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 9 έως και 13-3- 2026 σε περιοχές της Κομοτηνής, της Αλεξανδρούπολης και των Σερρών.

Συνελήφθησαν την 17-3-2026 το απόγευμα από τους παραπάνω αστυνομικούς, δύο ημεδαποί – μέλη εγκληματικής συμμορίας κατηγορούμενοι για απάτη, ενώ η σχετική δικογραφία περιλαμβάνει επίσης έναν ημεδαπό τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί και έναν άγνωστο μέχρι στιγμής συνεργό τους.

Ειδικότερα, την 12-3-2026 το μεσημέρι στην Κομοτηνή, ηλικιωμένη ημεδαπή δέχτηκε τηλεφωνική κλήση από άγνωστο δράστη, ο οποίος προσποιούμενος τον λογιστή, παρουσιάζοντας ψευδή γεγονότα ως αληθή κατάφερε να την εξαπατήσει, πείθοντάς την να παραδώσει κοσμήματα και τιμαλφή στους δύο συλληφθέντες, οι οποίοι όπως προέκυψε χρησιμοποιώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και έχοντας ρόλο εισπράκτορα παρέλαβαν τα συμφωνηθέντα.

Έπειτα από σχετική καταγγελία, στο πλαίσιο των ερευνών και κατόπιν επιστάμενων αναζητήσεων των ανωτέρω αστυνομικών συνελήφθησαν χθες (17-3-2026) το απόγευμα οι δύο ημεδαποί δράστες, οι οποίοι εντοπίστηκαν πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Κάτω Νευροκοπίου της Διεύθυνσής Αστυνομίας Δράμας σε περιοχή της Δράμας να επιβαίνουν στο ανωτέρω Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας του τρίτου ημεδαπού συνεργού τους.

Από τη συνεχιζόμενη έρευνα των αστυνομικών της Ομάδας Δημόσιας Ασφάλειας του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής εξιχνιάσθηκαν ακόμη 6 περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης, που πραγματοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 9 έως 13-3-2026 σε περιοχές της Κομοτηνής, της Αλεξανδρούπολης και των Σερρών, όπου με την ίδια μεθοδολογία, οι παραπάνω δράστες κατάφεραν να εξαπατήσουν πολίτες αποσπώντας χρήματα, τιμαλφή και χρυσαφικά κοσμήματα, η συνολική αξία των οποίων εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 69.000 ευρώ.

Στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων χρηματικά ποσά και κινητά τηλέφωνα, ενώ επιπλέον κατασχέθηκε και το ανωτέρω όχημα ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης, ενώ από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής συνεχίζονται οι έρευνες για την τυχόν συμμετοχή τους σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.