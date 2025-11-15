Σοβαρό τροχαίο στον Κηφισό – Μοτοσικλέτα έπεσε πάνω σε φορτηγό, ένας σοβαρά τραυματίας

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί στον Κηφισό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μοτοσικλέτα που κινούνταν στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος του εμπορικού κέντρου River West, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έπεσε πάνω σε μικρό φορτηγό που βρισκόταν στην ίδια κατεύθυνση.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο οδηγός της μηχανής. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο και πλήρωμα της Τροχαίας.

Οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία.