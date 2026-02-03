Σοβαρό τροχαίο στα Τρίκαλα: Μοναχός του Αγίου Όρους νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση – Δείτε φωτογραφίες
Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται μοναχός μετά από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στα διόδια του Λογγού, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Καρδίτσα προς Τρίκαλα.
Σύμφωνα με το trikalaopinion.gr, ο μοναχός φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, με τους θεράποντες ιατρούς να κρίνουν αναγκαία την άμεση διασωλήνωσή του, ενώ η κατάστασή του χαρακτηρίζεται κρίσιμη.
Σημειώνεται ότι στο όχημα επέβαιναν άλλοι τρεις μοναχοί, που υπέστησαν ελαφρύτερα τραύματα και παραμένουν υπό ιατρική παρακολούθηση, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, οι τέσσερις τραυματίες είναι μέλη μοναστικής κοινότητας του Αγίου Όρους.