MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Πριν λίγο στο Κιλκίς: Σοβαρό τροχαίο με σύγκρουση τριών οχημάτων στη Νέα Σάντα – Δύο τραυματίες

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στις 09:15 επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Νέου Πετριτσίου με εμπλεκόμενα 3 οχήματα

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες τα οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από άγνωστες συνθήκες ενώ τραυματίστηκαν ελαφρά δύο επιβαίνοντες οι οποίοι μεταφέρθηκαν με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Κιλκίς.

Κιλκίς Τροχαίο ατύχημα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΥΓΕΙΑ 4 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Δωρεάν διανομή self test ανίχνευσης αλκοόλ σήμερα στην Τσιμισκή

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Ο Τάισον επέλεξε τον Πελέ ως κορυφαίο Βραζιλιάνο όλων των εποχών

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Νικολά Σαρκοζί: Από 16 Μαρτίου έως 3 Ιουνίου η δίκη σε δεύτερο βαθμό

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Συνάντησε τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο η πρέσβης των ΗΠΑ – “Είναι θαυμάσιο που σας γνωρίζω”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15 ώρες πριν

Τσιάρας: Αντιμετώπιση των παθογενειών του ΟΠΕΚΕΠΕ για να μην τεθεί σε διακινδύνευση η ροή των ευρωπαϊκών πόρων

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 19 ώρες πριν

Ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος ετοιμάζει βιβλίο για την καταδίκη του – “Διέσυραν το όνομά μου, πολλοί θα χαμογελάσουν και πολλοί θα κλάψουν”