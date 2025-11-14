Πριν λίγο στο Κιλκίς: Σοβαρό τροχαίο με σύγκρουση τριών οχημάτων στη Νέα Σάντα – Δύο τραυματίες
Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στις 09:15 επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Νέου Πετριτσίου με εμπλεκόμενα 3 οχήματα
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες τα οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από άγνωστες συνθήκες ενώ τραυματίστηκαν ελαφρά δύο επιβαίνοντες οι οποίοι μεταφέρθηκαν με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Κιλκίς.
