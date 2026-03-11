MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων στην Πάτρα – Πληροφορίες πως ο ένας κρατούσε μαχαίρι

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην περιοχή της Έξω Αγυιάς στην Πάτρα, κοντά στην οδό Αυστραλίας, μετά τα σχολεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thebest.gr, ένας ανήλικος, πιθανόν 14 ετών, φέρεται να είχε στην κατοχή του αιχμηρό αντικείμενο.

Για το συμβάν ενημερώθηκε η Αστυνομία και στο σημείο κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίες έσπευσαν για τον έλεγχο της κατάστασης.

