Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας στην Εύβοια: 45χρονος ξυλοκόπησε άγρια την σύζυγό του

Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, καταγράφηκε το βράδυ του Σαββάτου 22 Νοεμβρίου στα Πολιτικά της Εύβοιας.

Όπως αναφέρει το eviathema.gr, ένας 45χρονος άνδρας Αλβανικής καταγωγής επιτέθηκε με βιαιότητα στη σύζυγό του εντός της οικίας τους.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε ο καβγάς παραμένουν αδιευκρίνιστες, ωστόσο η κατάσταση κλιμακώθηκε γρήγορα με τον δράστη να ξυλοκοπεί άγρια τη γυναίκα. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Διρφύων Μεσσαπίων για να αποτρέψουν τα χειρότερα και να επιληφθούν της κατάστασης.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 45χρονο, ενώ το θύμα προχώρησε στην υποβολή μήνυσης εναντίον του συζύγου της, κινώντας τις προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες που ακολουθούνται σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής κακοποίησης.

Σημειώνεται ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο 45χρονος απασχολεί τις Αρχές, καθώς πρόκειται για άτομο γνωστό στην Ελληνική Αστυνομία για παλαιότερες παραβατικές συμπεριφορές, στοιχείο που βαραίνει περαιτέρω το ποινικό του προφίλ.