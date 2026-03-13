Σοκαριστικό βίντεο από το θανατηφόρο τροχαίο στη Βούλα – Το ΙΧ χτυπά με ιλιγγιώδη ταχύτητα το ταξί της 58χρονης

Ένα σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στην παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος της Βούλας, καθώς μια 58χρονη οδηγός ταξί που συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με ΙΧ, έχασε τη ζωή της λίγο αφότου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο βαρύτατα τραυματισμένη.

Το βίντεο ντοκουμέντο που δημοσιεύει το protothema.gr, δείχνει καρέ-καρέ όσα συνέβησαν το βράδυ της Τετάρτης στη παραλιακή.

Στο βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας φαίνεται το ταξί που οδηγούσε η 58χρονη να κινείται στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή, στο ρεύμα προς Βούλα, και να ανάβει φλας για να στρίψει αριστερά στο φανάρι με κατεύθυνση τη λεωφόρο Ευελπίδων. Εκείνη τη στιγμή, το ΙΧ που οδηγούσε ο 24χρονος στην αντίθετη κατεύθυνση με ιλιγγιώδη ταχύτητα χτυπά πλαγιομετωπικά το ταξί της 58χρονης.

Δείτε το βίντεο στο 00:22:

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που τμήματα των δύο οχημάτων εκτινάχθηκαν σε απόσταση 20 μέτρων, ενώ στο σημείο επιχείρησαν 2 οχήματα της Πυροσβεστικής με 4 Πυροσβέστες οι οποίοι απεγκλώβισαν από τα οχήματα τους δύο οδηγούς.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο της Βούλας, η 58χρονη σοβαρά τραυματισμένη και ο 24χρονος με ελαφρά τραύματα. Ωστόσο, η γυναίκα λίγη ώρα αργότερα έχασε τη ζωή της.