Σοκαριστικό τροχαίο στην Εύβοια: Αυτοκίνητο αναποδογύρισε και εγκλώβισε μέσα τον οδηγό – Δείτε φωτο

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην περιοχή Ταξιάρχες του Δήμου Κύμης Αλιβερίου, στην Εύβοια, όταν αυτοκίνητο βγήκε εκτός δρόμου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline.gr, στο σημείο έσπευσαν άμεσα η πυροσβεστική, η αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι πυροσβέστες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του οδηγού, ο οποίος τραυματίστηκε, και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Χαλκίδας για τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, ενώ οι αρχές καλούν τους οδηγούς να είναι προσεκτικοί στην κυκλοφορία λόγω της αυξημένης κίνησης και των καιρικών συνθηκών.

Εύβοια

