Σοκαριστικό περιστατικό στο κέντρο του Αγρινίου – Μαχαίρωσαν ανήλικο, μεταφέρθηκε αιμόφυρτος στο νοσοκομείο

Σοκαρισμένη είναι η κοινωνία του Αγρινίου μετά το νέο αιματηρό περιστατικό ανήλικης βίας στο κέντρο της πόλης. Ομάδα νεαρών επιτέθηκε και μαχαίρωσε έναν ανήλικο, ο οποίος μεταφέρθηκε αιμόφυρτος στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Κύπρου και Ι. Σταΐκου, πλησίον της κεντρικής πλατείας, όταν σύμφωνα με τις πληροφορίες ομάδα περίπου νεαρών επιτέθηκε στον ανήλικο και τον τραυμάτισε με μαχαίρι στο πόδι.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέροντας τον νεαρό στο νοσοκομείο Αγρινίου, ενώ γίνονται ευρείες και μαζικές αστυνομικές έρευνες για προσαγωγές υπόπτων ατόμων και συλλήψεις, την ίδια στιγμή που ερευνώνται τα αίτια του αιματηρού επεισοδίου.

Ο 16χρονος δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του.

Πηγή: Tempo24

