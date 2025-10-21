Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: Νεκρές επτά γάτες σε διαμέρισμα που άρπαξε φωτιά!

Συναγερμός σήμανε σήμερα το μεσημέρι στη Πυροσβεστική, για φωτιά σε διαμέρισμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε κάτω από άγνωστες συνθήκες σε διαμέρισμα 6ου ορόφου στην οδό Εγνατία. Η Πυροσβεστική κλήθηκε για το συμβάν γύρω στις 15:30 και άμεσα στο σημείο έσπευσαν για την κατάσβεση 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Οι ίδιοι βρήκαν εντός του διαμερίσματος 7 νεκρές γάτες, ενώ προχωρήσαν και στη διάσωση ενός σκύλου.

Τέλος, στο διαμέρισμα δεν υπήρχε κάποιος ένοικος, και εκτός από τα νεκρά ζώα προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές.