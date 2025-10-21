MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: Νεκρές επτά γάτες σε διαμέρισμα που άρπαξε φωτιά!

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συναγερμός σήμανε σήμερα το μεσημέρι στη Πυροσβεστική, για φωτιά σε διαμέρισμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε κάτω από άγνωστες συνθήκες σε διαμέρισμα 6ου ορόφου στην οδό Εγνατία. Η Πυροσβεστική κλήθηκε για το συμβάν γύρω στις 15:30 και άμεσα στο σημείο έσπευσαν για την κατάσβεση 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Οι ίδιοι βρήκαν εντός του διαμερίσματος 7 νεκρές γάτες, ενώ προχωρήσαν και στη διάσωση ενός σκύλου.

Τέλος, στο διαμέρισμα δεν υπήρχε κάποιος ένοικος, και εκτός από τα νεκρά ζώα προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Θεσσαλονίκη Πυροσβεστική Υπηρεσία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

ΟΗΕ: Κραυγή αγωνίας για την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα – “Είναι ανεπαρκής, ανοίξτε τα συνοριακά περάσματα”

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 20 ώρες πριν

Κοινές εκπαιδευτικές δράσεις Δήμου Θεσσαλονίκης – ΔΙ.ΠΑ.Ε. στον τομέα του Τουρισμού

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Κεραμέως: Αν είχε ψηφιστεί πράγματι “13ωρο”, όλες οι συμβάσεις εργασίας θα έπρεπε να είναι 13ωρες

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 1 ώρα πριν

Θάνατος 19χρονου σε λούνα παρκ της Χαλκιδικής: Αναβλήθηκε για τον Δεκέμβριο του 2026 η δίκη της έκπτωτης δημάρχου Κασσάνδρας και άλλων επτά προσώπων

LIFESTYLE 24 ώρες πριν

Νικηφόρος: Έχουν γράψει ότι έχω καρκίνο και θα πεθάνω σε έξι μήνες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Τραγωδία στα Τρίκαλα: 18χρονος έπνιξε την μητέρα του με πετσέτα