Σοκ στους Λογγάδες Ιωαννίνων: Βρέθηκε κρεμασμένος ο 56χρονος που αγνοούταν

Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση πως βρέθηκε απαγχονισμένος κοντά στην εκκλησία της Φανερωμένης ο 56χρονος που αγνοούταν στους Λογγάδες Ιωαννίνων.

Για τον ίδιο είχαν κινητοποιηθεί οι Αρχές για τον εντοπισμό του καθώς είχε εξαφανιστεί από τις 14 Μαρτίου.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία πρόκειται για αυτοχειρία ενώ βρέθηκε κρεμασμένος σε δέντρο γεγονός που έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες εντοπίστηκε από κάτοικο του χωριού με κυνηγετικά σκυλιά. Στο σημείο σπεύδει η Αστυνομία.

Για τον ίδιο είχε εκδοθεί Silver Alert ενώ είχε ασχοληθεί και η Αγγελική Νικολούλη στην εκπομπή της “Φως στο Τούνελ”. Ο 56χρονος ήταν γνωστός στον περίγυρο της τοπικής κοινωνίας των Λογγάδων, καθώς ήταν συνοριοφύλακας και είχε πολύ μεγάλο κύκλο.