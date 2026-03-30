Σοκ στο Ηράκλειο: 67χρονος γιατρός έβαλε τέλος στη ζωή του με σχοινί
Μία νέα αυτοκτονία συγκλονίζει την Κρήτη. Ένας γιατρός ηλικίας 67 ετών βρέθηκε απαγχονισμένος μέσα στο σπίτι του στο Ηράκλειο τη Δευτέρα (30.03.2026).
Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, την αυτοκτονία του 67χρονου γιατρού αντιλήφθηκε πρώτη η σύζυγος του αυτόχειρα στο σπίτι τους στο Ηράκλειο.
Σε κατάσταση σοκ η γυναίκα τηλεφώνησε στο ΕΚΑΒ.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο με τους διασώστες όμως, να μην μπορούν να προσφέρουν καμία βοήθεια στον άτυχο άνδρα, καθώς ήδη είχε αφήσει την τελευταία του πνοή.
Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί η αστυνομία, που ερευνά τους λόγους που ο 67χρονος αυτοκτόνησε.
