ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Σοκ στην Πάτρα: 22χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Στη θλίψη έχει βυθιστεί η περιοχή της Οβρυάς στην Πάτρα, καθώς εντοπίστηκε νεκρός ένας άνδρας 22 ετών από τους οικείους του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του pelop.gr, ο νεαρός βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο σπίτι του και άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρχές. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δύναμη της αστυνομίας, που διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Ο πατέρας του εργάζεται σε γνωστό κατάστημα της περιοχής, ενώ η οικογένεια είναι ιδιαίτερα αγαπητή και γνωστή στην Οβρυά. Η τραγική είδηση έχει συγκλονίσει φίλους, συγγενείς και κατοίκους που μιλούν για ένα εξαιρετικό παιδί.

Τα αίτια του θανάτου δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί και αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές.

Πάτρα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

