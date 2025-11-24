Σοκ στην Κρήτη: Ταμπέλα έπεσε στο κεφάλι δικυκλίστριας και την τραυμάτισε σοβαρά – Δείτε φωτογραφίες

Ένα απίστευτο ατύχημα που λίγο έλειψε να αποβεί μοιραίο σημειώθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης﻿ και συγκεκριμένα στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού.

Σύμφωνα με το patris, ταμπέλα που ενημερώνει για τα έργα που γίνονται στην περιοχή, παρασύρθηκε από τον αέρα και προσγειώθηκε στο κεφάλι γυναίκας που ήταν συνοδηγός μηχανής.

H 29χρονη υπέστη κάταγμα στη μύτη, αλλά απέφυγε τα χειρότερα καθώς φορούσε κράνος.

Αυτό το κράνος ήταν που την έσωσε από τα χειρότερα.

Με αίματα παντού και σε κατάσταση σοκ, η 29χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Ο συνάδελφος της και οδηγός της μηχανής δεν τραυματίστηκε, ενώ στο σημείο έσπευσαν άνδρες της τροχαίας για την καταγραφή του περιστατικού.

