MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Σοκ στην Κρήτη: Ταμπέλα έπεσε στο κεφάλι δικυκλίστριας και την τραυμάτισε σοβαρά – Δείτε φωτογραφίες

|
THESTIVAL TEAM

Ένα απίστευτο ατύχημα που λίγο έλειψε να αποβεί μοιραίο σημειώθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης﻿ και συγκεκριμένα στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού.

Σύμφωνα με το patris, ταμπέλα που ενημερώνει για τα έργα που γίνονται στην περιοχή, παρασύρθηκε από τον αέρα και προσγειώθηκε στο κεφάλι γυναίκας που ήταν συνοδηγός μηχανής.

H 29χρονη υπέστη κάταγμα στη μύτη, αλλά απέφυγε τα χειρότερα καθώς φορούσε κράνος.

Αυτό το κράνος ήταν που την έσωσε από τα χειρότερα.

Με αίματα παντού και σε κατάσταση σοκ, η 29χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Ο συνάδελφος της και οδηγός της μηχανής δεν τραυματίστηκε, ενώ στο σημείο έσπευσαν άνδρες της τροχαίας για την καταγραφή του περιστατικού.

Δείτε φωτογραφίες

Κρήτη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Ισραήλ: “Ξηλώθηκαν” τρεις στρατηγοί του στρατού για την εισβολή της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Μυστακίδης προς ΚΑΕ ΠΑΟΚ: “Είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε σήμερα”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε δύο οδηγούς που έπιασαν τιμόνι μεθυσμένοι – Ο ένας προσέκρουσε με το ΙΧ του σε σταθμευμένο όχημα

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ώρα πριν

Γιαννιτσά: Αντιπλημμυρικά έργα στην Τάφρο 66 και στον Ποταμό Λουδία από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

O Χαρίτσης επιβεβαιώνει Τσίπρα: Γιατί αρνήθηκε να τον διαδεχθεί στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ το 2023

MEDIA NEWS 4 ώρες πριν

Αντέδρασε ο Απόστολος Γκλέτσος: Έρχεσαι πρωί πρωί να με ρωτήσεις γι’ αυτό;