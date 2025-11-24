MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Σοκ στην Αμαλιάδα: Νεκρός 58χρονος επιχειρηματίας – Βρέθηκε απαγχονισμένος

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Ένα περιστατικό που προκάλεσε αναστάτωση στην Αμαλιάδα και ιδιαίτερα στον Καρδαμά σημειώθηκε χθες το απόγευμα, όταν 58χρονος επιχειρηματίας της περιοχής εντοπίστηκε νεκρός στη θέση «Πετρούλες», κοντά στον Άγιο Διονύσιο, από συγγενικό του πρόσωπο.

Ο άνδρας βρέθηκε απαγχονισμένος στο χαγιάτι της οικίας του από τον πατέρα του, ο οποίος ενημέρωσε αμέσως τις αρχές. Ο 58χρονος ήταν ιδιαίτερα γνωστός στην τοπική κοινωνία λόγω της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

Το συμβάν προκάλεσε μεγάλη έκπληξη, καθώς σύμφωνα με ανθρώπους που τον γνώριζαν, δεν υπήρχε κάποια ένδειξη που να είχε δημιουργήσει ανησυχία για την κατάστασή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του τοπικού μέσου patrisnews, είχε φροντίσει με σημείωμα να εξηγήσει τους λόγους που τον οδήγησαν στην αυτοχειρία και οι οποίοι είχαν να κάνουν με προβλήματα που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα.

Οι συμπολίτες του πάντως αναφέρουν ότι είχε περιορίσει τις εμφανίσεις του.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια που οδήγησαν τον 58χρονο στην απόφαση αυτή.

