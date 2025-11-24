MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Σοκ στη Θεσσαλονίκη: Άγρια επίθεση σε διαιτητή μετά από αγώνα ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου

|
ΤΑΣΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ

Άγρια επίθεση δέχτηκε διαιτητής στη Θεσσαλονίκη έπειτα από ερασιτεχνικό αγώνα ποδοσφαίρου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Thestival.gr, η επίθεση σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή της Σουρωτής μετά τη λήξη του αγώνα Ορφέας Σουρωτής – Αετός Βασιλικών.

Άτομο που επέβαινε σε μοτοσικλέτα πλησίασε τον βοηθό διαιτητή του αγώνα κατά την αποχώρησή του από το γήπεδο και του έκλεισε τον δρόμο. Κατέβηκε από τη μηχανή και τον γρονθοκόπησε με μανία. Από την επίθεση ο διαιτητής κατέληξε με σπασμένη γνάθο.

Ενημερώθηκαν άμεσα οι αρχές και ξεκίνησε έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη. Σύμφωνα με πληροφορίες ο δράστης της επίθεσης έχει ταυτοποιηθεί. Ο Σύνδεσμος Διαιτητών Μακεδονίας και η Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΣΜ εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους στο θύμα της επίθεσης και ζητούν την παραδειγματική τιμωρία του δράστη.

Ελληνική Αστυνομία Ερασιτεχνικό Ποδόσφαιρο Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

