“Σήμερα έχω ραντεβού με τον Πούτιν – Μπορείς να πας στα κορίτσια;”: Οι συνομιλίες που πρόδωσαν τους τσιγαράδες

Αποκαλυπτικές είναι οι συνομιλίες των μελών της οργάνωσης των τσιγαράδων που αποκόμιζαν αμύθητα ποσά από την παρασκευή και διακίνηση λαθραίων τσιγάρων.

Ο αρχηγός της οργάνωσης είναι ένας ομογενής από το Καζακστάν, τον οποίο όλοι φώναζαν «Πούτιν» (διέθετε και σχετική πολυθρόνα) γεγονός που δείχνει πόσο μεγάλη ήταν η δύναμη που είχε -κάτι που αποτυπώνεται και στις παρακάτω συνομιλίες.

Σε μία από αυτές μιλούν δύο μέλη της οργάνωσης για ένα επικείμενο ραντεβού με τον… Πούτιν.

Μέλος Α: Α ΜΠΛΙΕΤ, σήμερα έχω ραντεβού με τον Πούτιν.

Μέλος Β: Ητ, τα γράμματα, τα…

Μέλος Α: Σήμερα έχω ραντεβού με τον Πούτιν, θα δούμε τι θα μου πει.

Μέλος Β: Δηλαδή;

Μέλος Α: Ε να δω πώς θα, πώς θα συνεχίσουμε.

Μέλος Β: Α εντάξει.

«Ο πρόεδρος είπε ότι είναι ριψοκίνδυνο»

Σε άλλη συνομιλία δύο μέλη της ομάδας αναφέρονται στον δεύτερο αρχηγό της οργάνωσης, τον «πρόεδρο».

Μέλος Α: Έλα.

Μέλος Β: Ε πάμε με το μικρό.

Μέλος Α: Ναι αλλά ο πρόεδρος είπε με τα μικρά είναι λίγο ριψοκίνδυνο εκεί να πηγαινοερχόμαστε.

Μέλος Β: Είναι ριψοκίνδυνο εκεί ναι.

Μέλος Α: Τώρα να ριψοκινδυνεύσουμε για μισή ώρα και μια ώρα;

Μέλος Β: Όχι ρε γιατί να το, (ακατάληπτο περιεχόμενο)

Μέλος Α: Ε;

Μέλος Β: Δεν έχουνε πρόβλημα ό,τι ώρα και να πάμε;

Μέλος Α: Εκεί ο μουσάτος όχι, δεν έχει πρόβλημα ρε.

Μέλος Β: Εντάξει, οκ.

«Δεν μπορούσες να πας στα κορίτσια;»

Σε έτερη συνομιλία που «αλίευσαν» τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. ακούγονται τα μέλη της ομάδας να αναφέρονται σε «ξενοδοχεία» και «κορίτσια» που παρέπεμπαν στο «εργοστάσιο» και στους «εργάτες».

Μέλος Α: Βρε εκεί δεν μπορούσες να πας στα κορίτσια;

Μέλος Β: Θα πάω τώρα, τώρα θα πάω, αυτός θέλει να πάει εκεί στο ξενοδοχείο πάλι, του ‘πα μόλις βρω λίγο χρόνο θα πεταχτούμε.

Μέλος Α: Κάτσε εσύ πέρασες από τότες που σε πήρα.

Μέλος Β: Τότε δε πέρασα όχι, αλλά ξέρω γιατί με φωνάζει.

Μέλος Α: Βρε ας το τι θέλουν, μπορεί να θέλουν φαγητό κάτι δεν ξέρω, πήγαινε τέτοιο

Μέλος Β: Ναι, ναι τώρα θα πάω.

Μέλος Α: Με παίρνει τώρα ο δικός τους, του λέω αφού το είπα λέω πριν τρεις μέρες λέω.

Μέλος Β: Ξαναπήρε ε;

Μέλος Α: Ε με πήρε ο δικός τους τώρα τι με, μου το λένε σε μένα, δε το κάνω, παίρνουνε στο δικό τους, με παίρνει αυτός.

Μέλος Β: Εντάξει τώρα θα πάω.

Υπενθυμίζεται πως για την υπόθεση έχουν συλληφθεί συνολικά 26 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα δύο αρχηγικά, ενώ για την υπόθεση κατηγορούνται επιπλέον 13 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας αστυνομικός. Παράλληλα, ερευνάται η εμπλοκή ακόμη εννέα ατόμων.

