Silver alert για εξαφάνιση 38χρονου στο Κιλελέρ – Το αυτοκίνητό του βρέθηκε στον Αγιόκαμπο

|
THESTIVAL TEAM

Ειδοποίηση για εξαφάνιση 38χρονου άνδρα από τη Νίκαια του Δήμου Κιλελέρ δημοσιοποίησε η Γραμμή Ζωής, μετά τις απαραίτητες ενέργειες συγγενών του. Ο 38χρονος έφυγε από το σπίτι του πριν από τρεις μέρες, ενώ το αυτοκίνητο και το μπουφάν του εντόπισε η αστυνομία χθες στον Αγιόκαμπο.

Όπως αναφέρεται από τη Γραμμή Ζωής:

“Ο ERVIS MBERSI (ΕΡΒΙΣ ΜΠΕΡΣΙ), 38 ετών, εξαφανίστηκε από το σπίτι του, στην περιοχή της Νίκαιας, στο Κιλελέρ Λάρισας, το πρωί της 22/02/26, με το ΡΙΧ 6675, μαύρο, HYUNDAI ACCENT, ΙΧ αυτοκίνητό του.

Έχει μαύρα κοντά μαλλιά με μετωπική φαλάκρα, καστανά μάτια, ύψος 1,70μ και είναι κανονικού βάρους.
Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε λευκά αθλητικά παπούτσια και μαύρο μπουφάν.

Το αυτοκίνητό του και το μπουφάν του εντοπίστηκε στην περιοχή του Αγιόκαμπου Λάρισας την 24/02/2026, από την Αστυνομία.

Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, ειδοποιήθηκε από τους οικείους του το πρωί της 25/02/2026 και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ενεργοποιεί τον Κοινωνικό Συναγερμό SILVER ALERT, για την κινητοποίηση όλων για την ανεύρεσή του.

Η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο.

Εάν γνωρίζετε κάτι επικοινωνήστε με την υπηρεσία Silver Alert, όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή SOS 1065″.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

