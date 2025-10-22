MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Σφοδρό τροχαίο στην ΕΟ Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου μετά από σύγκρουση ΙΧ με φορτηγό – Ένας τραυματίας στο “Παπανικολάου”

Φωτογραφία: Facebook/EKAB Διασώστες Χαλκιδικής
|
THESTIVAL TEAM

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης στην ΕΟ Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου με έναν τραυματία.

Συγκεκριμένα, το τροχαίο σημειώθηκε στις 12:30 στο 35,5 χλμ. της ΕΟ Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου στο ύψος της Αγίας Αναστασίας όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 69χρονος συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με φορτηγό που οδηγούσε 42χρονος και στην συνέχεια ΙΧ που οδηγούσε 42χρονη.

Από την σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε ο 69χρονος ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο “Παπανικολάου” και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν τίθεται θέμα για τη ζωή του.

