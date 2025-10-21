Σφοδρό τροχαίο στη Ρόδο: Οδηγός παραβίασε το “κόκκινο” και έπεσε σε άλλο όχημα – Δείτε βίντεο
Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Τροχαίο λόγω παραβίασης ερυθρού σηματοδότη σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στη Ρόδο.
Όπως φαίνεται στο βίντεο από κάμερα σε λεωφορείο που κατέγραψε τη στιγμή του τροχαίου και μεταδόθηκε από την ΕΡΤ, ο οδηγός ενός αυτοκίνητο ασημί χρώματος δεν είδε το «κόκκινο» με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε ένα άλλο όχημα που είχε βγει κανονικά στον δρόμο.
Για καλή τύχη και των δύο η σύγκρουση δεν ήταν πλαγιομετωπική, με το ασημί αυτοκίνητο να πέφτει από πίσω στο δεύτερο όχημα.
Σύμφωνα με τον οδηγό του λεωφορείου που μίλησε στην ΕΡΤ «εάν έφευγε πιο νωρίς από το φανάρι το μαύρο όχημα θα είχαμε θύματα».