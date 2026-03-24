Σφοδρή σύγκρουση τεσσάρων αυτοκινήτων στην Εύβοια, ο οδηγός του ενός ΙΧ “εξαφανίστηκε”

Σύγκρουση τεσσάρων αυτοκινήτων σημειώθηκε σε κεντρικό δρόμο του Βασιλικού Εύβοιας, στο ύψος του εργοστασίου ΤΕΜPΟ, την Τρίτη 24 Μαρτίου, με έναν από τους οδηγούς που ενεπλάκησαν στο ατύχημα να εγκαταλείπει το σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evia online, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, όχημα που κινούνταν στο ρεύμα από Χαλκίδα, εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα. Δύο ακόμη αυτοκίνητα που ακολουθούσαν προσπάθησαν να αποφύγουν τη σύγκρουση, αλλά τελικά συγκρούστηκαν μεταξύ τους.

Το όχημα που προκάλεσε το ατύχημα ήταν χωρίς πινακίδες, βγήκε εκτός δρόμου και ο οδηγός του εγκατέλειψε το σημείο πριν φτάσει η αστυνομία.

Από το περιστατικό προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές, ενώ η Τροχαία διενεργεί έρευνα για τον εντοπισμό του υπεύθυνου οδηγού.