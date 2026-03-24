MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Σφοδρή σύγκρουση τεσσάρων αυτοκινήτων στην Εύβοια, ο οδηγός του ενός ΙΧ “εξαφανίστηκε”

|
THESTIVAL TEAM

Σύγκρουση τεσσάρων αυτοκινήτων σημειώθηκε σε κεντρικό δρόμο του Βασιλικού Εύβοιας, στο ύψος του εργοστασίου ΤΕΜPΟ, την Τρίτη 24 Μαρτίου, με έναν από τους οδηγούς που ενεπλάκησαν στο ατύχημα να εγκαταλείπει το σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evia online, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, όχημα που κινούνταν στο ρεύμα από Χαλκίδα, εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα. Δύο ακόμη αυτοκίνητα που ακολουθούσαν προσπάθησαν να αποφύγουν τη σύγκρουση, αλλά τελικά συγκρούστηκαν μεταξύ τους.

Το όχημα που προκάλεσε το ατύχημα ήταν χωρίς πινακίδες, βγήκε εκτός δρόμου και ο οδηγός του εγκατέλειψε το σημείο πριν φτάσει η αστυνομία.

Από το περιστατικό προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές, ενώ η Τροχαία διενεργεί έρευνα για τον εντοπισμό του υπεύθυνου οδηγού.

ΕΚΑΒ Ελληνική Αστυνομία Εύβοια

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΕΘΝΙΚΑ 7 ώρες πριν

Ρέθυμνο: Ματαιώνεται η παρέλαση της 25ης Μαρτίου λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Καρυπίδης στους παίκτες του Άρη: “Αφήστε τον κόσμο να αποδοκιμάζει εμένα, μπορούμε την πέμπτη θέση”

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Εργασίες αποκατάστασης στηθαίων ασφαλείας και σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

Ν. Παπαθανάσης: 12.2 εκατ. ευρώ για νέες ενεργειακές αναβαθμίσεις νοσοκομείων

ΕΘΝΙΚΑ 8 ώρες πριν

Με λαμπρότητα γιορτάστηκε η εθνική επέτειος της 25ης Μαρτίου στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Ισραηλινά ΜΜΕ: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ συμφώνησε για διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ