Σέρρες: Τον τσάκωσαν με λαθραία τσιγάρα και του πέρασαν χειροπέδες

Συνελήφθη χθες το μεσημέρι σε περιοχή του Προμαχώνα Σερρών από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών, ένας 59χρονος για παράβαση του τελωνειακού κώδικα,

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, σε έλεγχο του οχήματος που επέβαινε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 160 πακέτα τσιγάρων (συνολικά 3.200 τεμάχια τσιγάρων) και 30 συσκευασίες καπνού (συνολικά 1.200 γραμμάρια καπνού), για τα οποία δεν είχαν καταβληθεί οι νόμιμοι φόροι και δασμοί. Επίσης κατασχέθηκε το όχημα του 59χρονου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 4 ώρες πριν

Χίος: Εντυπωσιακή και φέτος η πρώτη Ανάσταση – Έκλεψε τις εντυπώσεις ο “ιπτάμενος” ιερέας – Δείτε βίντεο

LIFESTYLE 17 ώρες πριν

Αλέξανδρος Κοψιάλης: Κατάφερε να χάσει 27 κιλά σε πέντε μήνες – Η ανάρτηση στα social media

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Ρωσία: Πρώην υφυπουργός Άμυνας καταδικάστηκε για διαφθορά από στρατιωτικό δικαστήριο

LIFESTYLE 18 ώρες πριν

Άρης Μουγκοπέτρος: Είμαστε στην τελική ευθεία για να επιστρέψω – Το οφείλω στον κόσμο, στις κόρες μου και σε μένα

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Μιχάλης Ιατρόπουλος: Πένθος για τον ηθοποιό – “Ραγίζει” καρδιές η ανάρτησή του

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Τάσος Ράμσης