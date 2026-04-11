Σέρρες: Τον τσάκωσαν με λαθραία τσιγάρα και του πέρασαν χειροπέδες

Συνελήφθη χθες το μεσημέρι σε περιοχή του Προμαχώνα Σερρών από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών, ένας 59χρονος για παράβαση του τελωνειακού κώδικα,

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, σε έλεγχο του οχήματος που επέβαινε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 160 πακέτα τσιγάρων (συνολικά 3.200 τεμάχια τσιγάρων) και 30 συσκευασίες καπνού (συνολικά 1.200 γραμμάρια καπνού), για τα οποία δεν είχαν καταβληθεί οι νόμιμοι φόροι και δασμοί. Επίσης κατασχέθηκε το όχημα του 59χρονου