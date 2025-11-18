MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Σέρρες: Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί για παράνομη μεταφορά μετανάστη – Κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, όχημα, χρηματικά ποσά

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Το πρωί της Δευτέρας συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί άνδρες από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών, έπειτα από επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή του Σιδηροκάστρου.

Οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν νωρίτερα την ίδια ημέρα από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Σιδηροκάστρου, να επιβαίνουν σε όχημα και να μεταφέρουν παράνομα έναν αλλοδαπό άνδρα, με σκοπό τη μη νόμιμη διακίνηση του προς το εσωτερικό της χώρας.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη των τριών ανδρών, ενώ το όχημα που χρησιμοποιούσαν για τη μεταφορά κατασχέθηκε. Επίσης, κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα και χρηματικά ποσά ύψους 100 ευρώ και 560 λέβα Βουλγαρίας, τα οποία βρέθηκαν στην κατοχή των δραστών.

Η υπόθεση εξετάζεται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, ενώ η σύλληψη των δύο αλλοδαπών εντάσσεται στις συνεχιζόμενες προσπάθειες της αστυνομίας για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και της διακίνησης ανθρώπων στην περιοχή.

Σέρρες

