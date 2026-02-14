MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Σέρρες: Συνελήφθησαν 2 άτομα για διπλή κλοπή την ίδια μέρα – Έκλεψαν κοσμήματα και κάρτες, έκαναν αγορές σε καταστήματα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συνελήφθησαν χθες (13 Φεβρουαρίου 2026) το απόγευμα σε περιοχή των Σερρών, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Αστυνομικού Τμήματος Σερρών, 2 ημεδαποί άνδρες, για 2 κλοπές που έγιναν την ίδια ημέρα στις Σέρρες.

Νωρίτερα είχαν αφαιρέσει από ανασφάλιστο σταθμευμένο όχημα ένα πορτοφόλι, που περιείχε ένα δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, μια άδεια ικανότητας οδήγησης και 6 τραπεζικές κάρτες.

Χρησιμοποιώντας τις κλεμμένες τραπεζικές κάρτες, πραγματοποίησαν αγορές σε διάφορα καταστήματα της περιοχής, συνολικής αξίας 112,8 ευρώ.

Από την περαιτέρω έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών, προέκυψε ότι νωρίτερα την ίδια ημέρα, διέρρηξαν μονοκατοικία στην πόλη των Σερρών και αφαίρεσαν κοσμήματα, γυαλιά ηλίου και διάφορα άλλα αντικείμενα, συνολικής αξίας 2.000 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση της παθούσας.

Στην κατοχή τους βρέθηκε το μεγαλύτερο μέρος των ανωτέρω κλοπιμαίων και αποδόθηκε στους νόμιμους κατόχους τους. Επίσης βρέθηκαν 2 κατσαβίδια, τα οποία και κατασχέθηκαν.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.

Σέρρες

