Σέρρες: Συνελήφθη 56χρονος Βούλγαρος που μετέφερε 170 πακέτα με λαθραία τσιγάρα
Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Συνελήφθη χθες (12/03) το πρωί σε περιοχή των Σερρών, από αστυνομικούς του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Προμαχώνα, ένας 56χρονος άνδρας από τη Βουλγαρία.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο ίδιος εντοπίστηκε να επιβαίνει σε όχημα και να μεταφέρει 170 πακέτα με τσιγάρα θερμαινόμενου καπνού, για τα οποία δεν είχαν καταβληθεί οι νόμιμοι φόροι και δασμοί.
Το παραπάνω όχημα κατασχέθηκε, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών.
